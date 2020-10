Acuti Atletico Ascoli e Jesina, cadono Biagio e Marina, in vetta spunta l'Azzurra Colli

ANCONA Quarta di campionato in formato ridotto per l’Eccellenza con tre partite riviate per casi di positività o di sospettà positività al Covid: oltre a Sangiustese-Anconitana sono state rinviate a data da destinarsi anche Montefano-Vigor Senigallia e Urbino-Urbania. La domenica sorride soprattutto all’Azzurra Colli che, dopo l’’1-1 centrato nell’unico anticipo del sabato, sale da solo in vetta alla classifica con 8 punti in quattro giornate, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi. Fatale la prima sconfitta stagionale del Marina, battuto 1-0 a Servigliano. Prime vittorie in campionato per l’Atletico Ascoli, che supera 1-0 la Biagio Nazzaro, e la Jesina, che vince 2-1 a Grottammare, sorride anche il Fabriano Cerreto che si impone 3-1 sul Porto d’Ascoli.

4ª giornata: Atletico Gallo-Azzurra Colli 1-1; Atletico Ascoli-Biagio Nazzaro 1-0 (Giovannini); Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli 3-1 (Stortini, Marengo, Dauti, Sensi); Grottammare-Jesina 0-2 (Papa, Papa); Montefano-Vigor Senigallia rinviata; Sangiustese-Anconitana rinviata; Servigliano-Marina 1-0 (Frinconi); Urbino-Urbania rinviata; Valdichienti-Fossombrone 0-0

Classifica

Azzurra Colli 8

Vigor Senigallia 7

Atletico Gallo 7

Biagio Nazzaro 7

Marina 7

Servigliano Lorese 6

Fabriano Cerreto 5

Fossombrone 5

Porto d’Ascoli 5

Valdichienti 5

Anconitana 4

Atletico Ascoli 4

Jesina 4

Sangiustese 3

Urbania 3

Montefano 2

Grottammare 2

Urbino 1

