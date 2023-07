Serie B, ecco il calendario della stagione 2023/24. Il 19 agosto l'Ascoli comincia a Cosenza

ASCOLI - William Viali sfiderà subito il suo passato: sarà Cosenza-Ascoli la prima giornata del campionato di Serie B 2023/24. Un esordio caldo per il Picchio e per il neo allenatore bianconero, vuoi per il clima torrido in cui si giocherà al San Vito-Marulla vuoi per il match incrociato contro la squadra che il tecnico, solo poche settimane fa, ha salvato attraverso i playout. L’Ascoli disputerà l’ultima giornata d’andata al Del Duca contro il Cittadella, mentre il girone di ritorno inizierà a Parma. La regular season si chiuderà tra le mura amiche col Pisa. Questo quanto stabilito dal sorteggio svoltosi ieri sera a Como, nella cornice di Villa Olmo.



IL CALENDARIO SERIE B - ANDATA

IL RITORNO