ANCONA - Adesso è ufficiale: l’Ancona svolgerà la preparazione estiva a Cingoli dal 24 luglio al 12 agosto. Una notizia che conferma, come da tempo anticipato dal Corriere Adriatico, la decisione della società di scegliere la cittadina appenninica quale sede del ritiro, una località accessibile ai tifosi biancorossi che avranno la possibilità di seguire da vicino gli allenamenti della propria squadra.

La squadra alloggerà presso l’hotel “Tetto delle Marche” che, oltre ad essere una struttura alberghiera accogliente, ha il vantaggio di essere situato nelle vicinanze degli impianti sportivi dove la squadra svolgerà gli allenamenti quotidiani. Peraltro proprio a Cingoli la società biancorossa ha già organizzato in passato i proprio Camp rivolti ai giovanissimi.



Le scelte di Donadel



La sede del ritiro è stata già visitata da Marco Donadel che ha espresso il proprio gradimento per la località del maceratese. I sistemi di preparazione dell’allenatore ex viola sono molto differenti da quelli di Gianluca Colavitto. Ci sarà spazio per le amichevoli pre campionato, ritenute da Donadel funzionali ad un’ opportuna valutazione dei progressi dell’organico che gli sarà affidato da Micciola. Il tecnico si avvarrà della collaborazione del suo nuovo staff oltre che della collaudata metodologia di Alberto Virgili. Con Donadel ci saranno tre nuove figure a comporre una squadra di lavoro molto integrata e funzionale.

E’ previsto l’arrivo di un allenatore in seconda, un preparatore e un match analist, oltre al confermato Virgili. Una squadra di lavoro che opererà a stretto contatto con l’allenatore non solo in campo negli allenamenti quotidiani ma anche fuori in tutte quelle attività di analisi, progettazione e verifica propedeutiche e complementari alle attività da svolgere sul rettangolo di gioco.



La società



Nel comunicato diffuso ieri l’ Ad Roberta Nocelli spiega così la scelta di Cingoli: «Abbiamo fatto una valutazione globale e Cingoli, secondo noi, rappresenterà anche in futuro la zona di riferimento per le attività estive del club. Dopo il Camp, infatti, arriverà la prima squadra per tre settimane insieme alla Primavera. Lo staff tecnico sta organizzando amichevoli pre-campionato, durante le quali saremo in grado di accogliere oltre ai nostri tifosi, quelli delle squadre avversarie.

L’obiettivo è quello di ospitare tante famiglie. Organizzeremo con i nostri tecnici durante queste giornate delle attività sportive legate al calcio in modo tale che ci sia piena condivisione dei valori di questi colori. Un modo come un altro per avvicinare piccoli nuovi tifosi, per fare attività sportiva e per iniziare un percorso di fidelizzazione fondamentale per il futuro. La struttura che ci ospita è sicuramente all’altezza delle nostre aspettative e rispecchia in pieno i nostri standard».



Mercato

La sempre più probabile esclusione del Siena dal prossimo campionato potrebbe facilitare l’arrivo in biancorosso di alcuni profili seguiti da Micciola. Nella lista del diesse ci sono il difensore centrale Davide Riccardi (96) l’esterno destro Alessandro Raimo (99) il centrocampista Riccardo Collodel (98) e gli attaccanti Niccolò Belloni (94) e Francesco Disanto (94). Per la difesa: sempre viva la pista che porta ad Andrea Tiritiello (95) al quale la Lucchese ha proposto un rinnovo del contratto in scadenza nel 2024; interessa anche Francesco Benassai (98) sempre dai rossoneri toscani.