ANCONA Ore di apprensione in casa Ancona per le condizioni del giovane difensore Alessandro Macchioni. Il classe 2002, arrivato dalla Pro Vercelli e lanciato in campo nel finale del match di Chiavari, è uscito molto dolorante dall’allenamento di ieri mattina al Paolinelli a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro capitato durante la partitella.

Un brutto movimento

Un brutto movimento, avvenuto lungo la linea dell’out, che lo ha costretto ad uscire sorretto da due collaboratori sotto gli occhi del tecnico Donadel, del preparatore atletico Virgili e del supervisore dell’area tecnica Ripa. Stamattina svolgerà gli esami strumentali ma la paura in seno alla dirigenza è che possa trattarsi di qualcosa di serio. Continua quindi il periodo sfortunato per questo ragazzo già ai box per tutta la seconda parte della scorsa stagione a Fermo per via di diversi problemi di natura fisica.

I nomi tra gli svincolati

Il ds Micciola, presente ieri, è in attesa dei risultati clinici ma già pronto ad intervenire sul mercato svincolati. Se dovessero essere confermate le previsioni negative, con un lungo stop, sarebbe obbligatorio colmare il ventiquattresimo slot in rosa saggiamente lasciato vuoto per situazioni di questo tipo. Quattro i profili vagliati a livello difensivo, due over e due under. Sugli over, attenzioni rivolte ai vecchi pupilli Davide Riccardi (‘96) ex Siena e Andrea Ingegneri (‘92) ex Viterbese. Per gli under, occhi puntati su Filippo Frison (‘02) scuola Fiorentina ed ex Fiorenzuola - che sembrerebbe il favorito dei quattro - e Luigi Aquino (‘02) prodotto della Sampdoria con un passato nella Turris.