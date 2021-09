La provincia di Ancona si prende lo scettro ma c'è anche una sorpresissima in testa

ANCONA - Vigor in testa, ci sta. Jesina al comando, pure. Marina leader, sorpresa ma fino ad un certo punto perchè la squadra di Mariani come partenze è specialista. Evviva la provincia di Ancona che guida con tre rappresentanze il torneo di Eccellenza dopo due giornate. Ma con loro c'è una quarta squadra a punteggio pieno, l'Atletico Azzurra Colli che mai ti saresti aspettato lassù anche se l'organico allestito dal presidente Fioravanti è di quelli comunque solidi. Campionato subito frizzante, classifica da studiare anche perchè ad esempio Sangiustese e Atletico Ascoli hanno già consumato la loro giornata di riposo e adesso l'infrasettimanale con la Coppa con la Vigor chiamata al "Bianchelli" mercoledì all'impegno contro il Marina per poi viaggiare domenica alla volta di Jesi per un derby che torna a reclamare spazio. E punti pesantisismi per la classifica.