Domizzi si dimette dopo lo 0-4 in casa con il Modena: saltata la panchina della Fermana

FERMO - Pesante sconfitta al "Recchioni" contro il Modena che si impone per 4-0. E il ko lascia il segno. La Fermana comunica che mister Maurizio Domizzi ha rassegnato le proprie inderogabili dimissioni da allenatore della squadra gialloblù. La società, «dopo un vertice interno nella serata di ieri, ha deciso di accettarle, ringraziando il mister per l’impegno profuso e il lavoro svolto durante questa prima parte di stagione. Al tecnico la società augura inoltre le migliori fortune per il prosieguo di carriera».

Ultimo aggiornamento: 16:35

