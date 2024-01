Bomba carta esplosa vicino a un fotografo durante Ancona-Arezzo, scatta la squalifica per la curva sud dello stadio aretino (più multa)

L'episodio era accaduto durante Ancona-Arezzo ma la squalifica arriva per la Curva Sud dello stadio aretino. Un tifoso aretino aveva lancianto dagli spalti riservati agli ospiti una bomba carta durante la partita giocata allo stadio Del Conero. Il grosso petardo era esploso vicino ad un fotografo, facendo attivare subito i soccorsi, perché l'uomo aveva avuto poi bisogno dell'intervento dei sanitari della Croce Gialla (pur senza recarsi in ospedale).

Anche 1.000 euro di ammenda

L'esplosione di un petardo «di elevata potenza» ha portato il giudice sportivo a squalificare per un turno la Curva Sud dell'Arezzo, in occasione della prossima gara casalinga. L'Arezzo è stato sanzionato anche con 1.000 euro di ammenda. «Tali fatti - spiega il giudice sportivo - sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza» e «hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi». La gara con la Curva Sud chiusa sarà Arezzo-Entella del prossimo 4 febbraio.