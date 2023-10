Tifosi ospiti lanciano una bomba carta durante Ancona-Arezzo, paura per un fotografo

ANCONA - Lanciano una bomba carta durante la partita Ancona-Arezzo in corso allo stadio Del Conero e finisce vicino ad un fotografo, facendo attivare subito i soccorsi. Il grosso petardo è stato tirato dalle tribune riservate agli ospiti (circa 150 i tifosi dell'Arezzo arrivati ad Ancona per sostenere la formazione) ed è arrivato vicino al fotografo, che ha avuto bisogno dell'intervento dei sanitari della Croce Gialla ma non ha voluto allontanarsi dallo stadio per essere sottoposto a controlli specifici in ospedale.

A proposito di interventi, dopo trenta minuti sostituito il portiere dell'Arezzo Trombini per un duro colpo rimediato al costato.