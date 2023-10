Adriano Panatta: «Ho 73 anni, non posso più lavorare e non riesco ad andare in pensione»

Adriano Panatta è uno dei tennisti italiani più famosi al mondo. Molti hanno accostato Jannik Sinner a lui e l'ex tennista gli ha sempre augurato il meglio, fino ad arrivare alla frase, diventata virale: «Spero che il prossimo torneo lo vinca già domani, così mi supera e non mi chiamate più. È fortissimo, vincerà tanto, però a me lasciatemi campa’», con tono ironico.

Durante una diretta di Rai News 24, Adriano Panatta oggi ha voluto condividere il suo pensiero su un argomento motlo discusso: la pensione nella nuova riforma.

Adriano Panatta, la pensione

«Ho 73 anni, non posso lavorare e non riesco ad andare in pensione. Cosa devo fare?», ha detto Adriano Panatta quando gli è stata chiesta un'opinione sulla nuova riforma delle pensioni.

L'ex tennista ha raccontato della sua vita trascorsa sui campi da tennis, allenandosi tutti i giorni e sacrificando ogni momento per farsi trovare al meglio durante le competizioni, il tutto per raggiungere i livelli più alti.

L'ex tennista ha anche rivelato, in diretta, che ha versato i contributi pensionistici, ma di non capire perché oggi, a 73 anni, non abbia la pensione.

Oggi, infatti, si trova nella condizione di non sapere come e quando (e se) avrà la pensione.