Sinner, quarto posto nella classifica Atp: eguagliato il record azzurro di Panatta (dopo 47 anni)

Jannik Sinner è nella storia del tennis italiano. L'altoatesino ha battuto Carlos Alcaraz in semifinale a Pechino, accedendo così all'ultimo atto dell'Atp 500, dove incontrerà Daniil Medvedev, ma non solo. La netta vittoria contro lo spagnolo, numero due al mondo e sconfitto in due set con il punteggio di 7-6, 6-1, gli vale un balzo nella classifica generale dal sapore di storia. Sì perché da questo pomeriggio Sinner raggiunge ufficialmente la quarta posizione nella graduatoria Atp che, oltre a essere il suo miglior piazzamento di sempre, eguaglia anche il migliore all time di un tennista italiano.

L'ultimo infatti ad aver raggiunto il quarto posto fu, 47 anni fa, Adriano Panatta, che l'ha mantenuta per un totale di 284 settimane. Nessuno dei suoi successori è riuscito, finora, a intaccare il suo record, ma quello della classifica generale potrebbe non essere l'unico primato che Jannik potrebbe strappare allo storico tennista azzurro.

Mercoledì 4 ottobre Sinner giocherà infatti la dodicesima finale della carriera (la quinta del suo 2023) contro Daniil Medvedev, con l'obiettivo di vincere il suo nono titolo, come è riuscito soltanto ad altri due tennisti italiani: Fabio Fognini e, appunto, Adriano Panatta.