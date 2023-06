Mister Olympia si allena con le Marche: Ronnie Coleman fa acquisti da Panatta per le due sue nuove palestre

Ronnie Coleman, otto volte Mister Olympia, storico bodybuilder, è stato ospite dell'azienda Panatta di Apiro. The King aprirà presto due nuove palestre, una aziendale in Florida e l'altra "di casa" in Texas, e Panatta gli fornirà i macchinari.

Attrezzatura personalizzata

«L’attrezzatura sarà personalizzata con i colori dell’azienda di integrazione di Coleman: nero e blu navy - spiega l'azienda -. Ci sarà anche un accenno di rosso poiché Coleman ha acquistato anche il Run Rosso Puro Touch per la sua area cardio, insieme ad altro cardiofitness. Per quanto riguarda le altre attrezzature, ha scelto principalmente le macchine Panatta Free Weight Special»