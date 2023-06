Phil Heath (bodybuilder di fama mondiale) in visita all'azienda marchigiana Panatta per testare le nuove attrezzature

APIRO - Phil Heath, uno dei bodybuilder più carismatici al mondo è arrivato in Italia per una visita al quartier generale dell'azienda Panatta, leader nelle attrezzature per le palestre e l'allenamento sportivo, ad Apiro nel cuore delle colline marchigiane. Gli appassionati lo conoscono bene: Phil Heath nel 2011 riuscì ad aggiudicarsi il suo primo Mr. Olympia e nel 2017 eguagliò Arnold Schwarzenegger vincendo il Mr. Olympia per la settima volta consecutiva.

Una visita importante che ha permesso a Phil di vedere anche i prototipo a cui l'azienda sta lavorando, cogliendo idee e suggerimenti. Durante la visita, Heath ha programmato una serie di video dove spiega l’attrezzatura Panatta, discutendo dei macchinari con il Rudy Panatta - fondatore dell'azienda-.

Le video lezioni di Phil Heath saranno disponibili dopo l’estate, in quanto il campione sarà in Italia presso la sede Panatta per uno shooting dal 2 al 6 ottobre. Ma Heath sarà anche presente allo stand Panatta del Dubai Muscle Show (24-26 novembre 2023) per testare le macchine ma anche per un selfie.