TOLENTINO - Presentata la nuova stagione del Politeama. Racchiude ben 14 appuntamenti tra musica, teatro e danza tutti spettacoli dal vivo. E' una programmazione sempre orientata alla qualità, alla diffusione della cultura e alla scoperta di nuove proposte. Il cartellone 2023-2024 è stato illustrato dal direttore Massimo Zenobi con il presidente Franco Moschini della Fondazione e il sindaco Mauro Sclavi. La stagione aprirà i battenti il 29 settembre, alle 21.15, con la rassegna Jazz, ideata in collaborazione con l’associazione Tolentino Jazz, che vedrà sul palco musicisti di grande rilievo.



La stagione



Nel primo appuntamento ci saranno Eleonora Strino e Francesca Tandoi ‘’Duo’’; il 17 novembre, alle 21,15, Stefano Di Battista e Gigli Jazz Project Bird con ‘’Il ritratto di un’epoca’’; il 26 dicembre, alle 18, Paolo Del Papa Collective feat. Linda Valori in ‘’bout Steely Dan’’. E ancora: il 2 marzo, alle 21,15, All Mad Band Stevie Wonder and Friends Live. La rassegna Teatro presenta appuntamenti con nomi di grande popolarità. L’8 ottobre, alle 18, ci sarà la Compagnia della Rancia in ‘’Dialogo’’; il 5 novembre, alle 18, Andrea Delogu in ‘’40 e sto’’.

Mentre il 3 dicembre, alle 18, Cesare Catà e Paola Giorgi in ‘’Blondie’’. Il 13 gennaio, alle 21,15, Giampaolo Morelli in ‘’Scomode verità e 3 storie vere’’, mentre il 4 febbraio, alle 18, Luca Bizzarri in ‘’Non hanno un amico’’. Per la Danza si esibirà un protagonista molto amato dalle giovani generazioni, professionista della trasmissione Amici: Amilcar Moret Gonzales che salirà sul palco il 18 febbraio, alle 18. <WC

Completano la stagione quattro concerti del Master Piano Festival, sempre programmato con la consulenza artistica di Cinzia Pennesi. Sono previsti per il 22 ottobre, alle 18, Denis Linnik al pianoforte; il 17 dicembre, alle 18, SatorDuo al violino e chitarra. Il 28 gennaio, alle 18, Sawa Kuninobu e Simone Ivaldi al violino e pianoforte e il 17 marzo, alle 18, Pasquale Iannone al pianoforte. Il sindaco Mauro Sclavi si è complimentato per la stagione e ha aggiunto che sta lavorando per una Master Class per giovani da realizzare in città con corsi che potrebbero svolgersi al Politeama.

«Chiedo – ha detto il presidente Franco Moschini – di essere vicini sempre ai giovani». Anche per questa stagione proseguono i progetti dedicati all’inclusività e ai giovani: infatti, nell’intento quotidiano di essere catalizzatore per le nuove generazioni, il Politeama conferma e amplia a nuove scuole lo strumento della Friend Card Studenti con una somma già disponibile per acquistare biglietti a prezzo super scontato e promuovere quindi, con la massima facilità, la partecipazione a tutti gli spettacoli della stagione.

«Prosegue – ha concluso Zenobi - anche il progetto “Tutti insieme a teatro”, con la possibilità per le associazioni di famiglie con figli diversamente abili, di poter assistere gratuitamente agli spettacoli del Politeama. L’iniziativa vuole creare occasioni di socialità e inclusione per i giovani diversamente abili che, insieme ai propri familiari o accompagnatori abituali, potranno vivere l’emozionante esperienza che solo lo spettacolo dal vivo può offrire. Attività rese possibili al contributo di Simonelli Group, azienda particolarmente vicina ai temi sociali e di inclusione