Tiziano Ferro sabato allo stadio di Ancona: «Ecco come sarà il mio concerto»

ANCONA - Sei anni dopo l’ultimo concerto Tiziano Ferro è di nuovo in tour e, dopo tre anni, due rinvii per Covid, la famiglia e due dischi, è pronto a stregare anche il pubblico di Ancona. Il “Tzn tour 2023”, prodotto da LiveNation e promosso da Comcerto, farà tappa alle 21 di sabato allo stadio Del Conero di Ancona.



La cura per l’essere umano



«Lo spettacolo – commenta il cantautore e produttore di Latina – da sempre è una cura per l’essere umano.

Tornare all’artista che si esibisce di fronte a un pubblico, così come avveniva nell’antica Grecia, alla vulnerabilità e alla fragilità delle persone che si incontrano di nuovo dopo un’epoca vissuta nel digitale, può avere un valore molto più alto di quello che si possa immaginare. Per cui questo è un tour che per me ha una valenza di significato superiore, un valore intrinseco di ritorno alla comprensione del motivo per il quale io faccio questo mestiere». E quello che Tiziano Ferro ha preparato per il concerto è uno spettacolo tanto essenziale quanto emozionante. Protagonista principale, oltre a lui ovviamente, la musica: una scaletta corposa, lunga, che farà illuminare gli occhi e delizierà le orecchie dei fan che accorreranno per ascoltarlo allo stadio. Trentatrè brani, passando da Xdono, il brano d’esordio, arrivando al nuovo singolo Destinazione mare, passando per un lungo elenco di titoli. Chiedetegli quali sono i brani che per lui non possono mancare nei live e vi risponderà: «Difficile togliere canzoni, è stata la cosa più complicata di questo tour. “Sere Nere” ci sarà, ha cambiato la mia vita, la percezione del mio percorso artistico per le persone e credo che non mancherà mai nella scaletta di un mio concerto. Anche “Non me lo so spiegare”, ma ci sono canzoni nuove che sono entrate prepotentemente nelle preferenze delle persone». È il caso di Accetto Miracoli, del quale Ferro dice «pur non avendo avuto il tempo di diventare un classico, è entrato nel cuore delle persone». Ed è proprio per questo che l’ha scelto come brano di apertura dei concerti, anche di quello di Ancona, «perché è entrato nel cuore delle persone senza che io l’abbia mai cantato dal vivo. Per me è come dire “ciao, benvenuti, bentornati”».



Raffaella Carrà



Non solo questi, i fan ascolteranno anche, si ricordano su tutte le canzoni, La prima festa del papà, ma anche ad esempio L’amore è una cosa semplice, o ancora E Raffaella è mia, dedicato alla Carrà, che entrò nel video del singolo del 2007. Proprio alla Carrà sarà dedicato un ricordo durante il concerto. «Dedico un messaggio a Raffaella – spiega Ferro – perché con lei ho vissuto tantissimi anni di esperienza, serate, chiacchiere. Lo dico nella lettera, che lei ci ha messo la faccia, del tempo, lo ha fatto in momenti non sospetti quando non erano in molti a investire su di me. Poi siamo diventati amici e penso di essere stato fortunato. Mi ha dato fiducia, ha visto in me cose che non vedevo e forse non vedo ancora». Sarà un concerto in cui Tiziano Ferro ripercorrerà vent’anni di carriera, nei quali è cambiato, ma specifica «in maniera coerente a ciò che sono per natura: sono un introverso che ha scelto una maniera estremamente estroversa per esprimersi, che è la scrittura e la canzone pop». I fan anconetani e no, così come di tutta Italia, possono stare tranquilli: dopo questo concerto, e dopo l’ultima data del 16 luglio, Ferro dice «ci sono un sacco di cose che stanno succedendo e prendendo forma man mano che accadono».