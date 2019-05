Winter Jamboree, finale super alla Rotonda a mare con i popolari Marty & Miss Dee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Finale travolgente per il Winter Jamboree XIII sabato 25 maggio alla Rotonda a Mare di Senigallia. Direttamente da Parigi, per insegnare il rockin’ Jive, arrivano i popolari Marty & Miss Dee, considerati i più autentici danzatori rockabilly della scena internazionale. Dopo il workshop pomeridiano, spazio alla festa per ballare dalle 21.30 con il Record Hop di At’s Crazy Record Hop (NL), garanzia di divertimento.Questo weekend che chiude la XIII edizione Festival invernale dedicato alla musica e ai balli dell’America anni ’30 ’40 e ’50, si prepara ad alzare la temperatura al massimo con un caldo finale travolgente alla Rotonda a mare di Senigallia. Il Winter Jamboree XIII ha scaldato la pista da ballo della Rotonda a Mare per ben 9 appuntamenti, da ottobre a maggio, con tanti ospiti internazionali e tanti workshop di alto livello. Dopo quest’ultima occasione in versione invernale primaverile, ci si prepara per l’attesissimo evento estivo del Summer Jamboree, XX edizione, previsto dal 31 luglio all’11 agosto con tre giorni di prefestival.Anche per questo sabato 25 maggio, la formula è quella del workshop pomeridiano e serata di balli sulla migliore selezione musicale dell’America dell’epoca con staffetta di Djs. L’inizio del workshop, come sempre è alle 14.30 con la prima parte dedicata al livello base, ovvero a coloro che vogliono imparare dai primi passi il rockin’ Jive old school. A seguire, dalle 16 alle 17.30, la sala verrà lasciata a chi partecipa al corso per il livello intermedio.Marty & Miss Dee (FRA) hanno uno stile inconfondibile e sono molto apprezzati dagli appassionati del genere. In tanti ormai li conoscono anche grazie ad un loro video divenuto virale e ripubblicato più volte da vari canali, che li mostra mentre ballano di fronte alla Tour Eiffel! A quel video c’è poi stato anche un seguito e le loro performance sono arrivate anche aMontmartre.Gioia in pista assicurata anche per la serata che, a partire dalle 21.30 e fino alle 03, vedrà al Record Hop un dj speciale: At’s Crazy Record Hop (NL) storico protagonista alle consolle del Summer Jamboree che sarà affiancato dai resident Djs Ol’Woogies ITA e Madame Dynamite UK.