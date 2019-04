Winter Jamboree alla Rotonda per scoprire i segreti di Lindy Hop e Boogie Woogie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tutti i segreti del Lindy Hop e del Boogie Woogie in due giorni di workshop, balli swing, divertimento ed uno speciale free boot sale vista mare, mercatino libero aperto a tutti! Il Winter Jamboree oggi, venerdì 26, e domani, sabato 27 aprile, alla Rotonda a mare di Senigallia. In arrivo dalla Polonia i docenti campioni mondiali di specialità Sondre & Tanya. Per la serata di sabato il record hop è in mano alla dj Carrie Hope (Uk), tra le più richieste della scena europea e per la prima volta in Italia. Il lungo weekend inizierà stasera con il workshop di Lindy Hop (ore 20 livello intermedio e ore 21,30 livello avanzato). Sabato il workshop pomeridiano sarà dedicato al Boogie Woogie (ore 14,30 intermedio e ore 16 avanzato). Dalle ore 21.30, la Rotonda a mare si aprirà a tutti i ballerini ed appassionati per una lunga notte di danze swing. Il record hop sarà in mano alla dj Carrie Hope (Uk). È tra le più giovani DJ della scena Rockabilly mondiale. Arriva dall’Inghilterra, dove ha iniziato sette anni fa a riempire le piste da ballo con i suoi mix di musica raffinata, rigorosamente anni ’40 e ’50 e oggi è richiestissima in tutta Europa. Anche se molto giovane ha già partecipato ai più importanti festival Rock and Roll europei ed americani. Il Winter Jamboree sarà il suo debutto in Italia. Ad affiancarla ci saranno i resident djs Madame Dynamite e Ol’ Woogies. In occasione di questo lungo week-end, è stato organizzato uno speciale Free Boot Sale, mercatino vintage gratuito aperto a tutti sabato mattina sempre alla Rotonda a mare dalle ore 8,30 alle 12.30 (ingresso espositori ore 8 ) alla Rotonda a mare. Si potranno vendere, acquistare e scambiare le proprie cose in stile, abiti e oggetti, e ricercare il miglior accessorio magari da indossare al Summer Jamboree (dal 31 luglio all’11 agosto).