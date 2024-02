Max Giusti nelle Marche per provare il suo nuovo spettacolo

FERMO - É a Fermo per provare il suo nuovo spettacolo: Max Giusti, che ha origini fermane, ieri sera ha fatto la prima delle tre prove aperte al pubblico di “Bollicine”, il suo nuovo spettacolo che debutterà ad aprile al Sistina di Roma, all’auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare. Ha scelto Sant’Elpidio a Mare perché «il Giusti è una realtà, gestita da Lagrù, associazione che ha un bel fermento. Che dire di Piero Massimo Macchini? Parentela a parte, ritengo che Piero Massimo Macchini sia uno tra i più grandi artisti, ma è un po’ “senza tono”».

E sulla “sua” Fermo dice «è casa, è una bella realtà, ho una casa al Tirassegno e mi piacerebbe comprare un appartamentino in centro storico, da ristrutturare, vorrei legare i miei figli alle loro origini, si divertono sempre molto quando vengono qui.

Spero anche che fermo possa essere quel punto Fermo della mia carriera». Annunciando anche che per la prossima stagione vorebbe essere di nuovo al teatro dell’Aquila: «La produzione ha detto che avrebbe trattato per due date, ma io ho chiesto anche per la terza»