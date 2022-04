Pupa e Secchione Show: Alex Belli Pupo per una sera. ​Tra due coppie è scattato un bacio. Alex sarà anche protagonista di un confronto con la coppia in gioco formata da Mila Suarez, sua ex fidanzata, e Mirko Gancitano. Appuntamento a martedì sera con Barbara D'Urso su Italia 1.

In questa puntata de la Pupa e Secchione Show, Alex Belli sarà ospite nelle vesti di “Pupo per una sera”. Il suo ruolo sarà determinante nella classifica finale perché assegnerà due bonus alle coppie in gara affiancando il lavoro dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Alex sarà anche protagonista di un confronto con la coppia in gioco formata da Mila Suarez, sua ex fidanzata, e Mirko Gancitano, suo migliore amico.

APPROFONDIMENTI COSA SUCCEDE Isola 2022, diretta quinta puntata: sbarcano Nick Luciani e Silvano...

Flavia Vento tornerà per spiegare le motivazioni del suo improvviso abbandono del programma.

Dopo i problemi di salute e il ricovero in ospedale, Paola Caruso potrà finalmente entrare in gara come pupa e conoscere il secchione con cui farà coppia.

L’eliminata della scorsa settimana Vera Miales ha chiesto al programma di dare una seconda possibilità al suo secchione Nicolò Scalfi e di tenerlo in gara. Secondo la pupa, il campione di Caduta Libera con cui era in coppia è stato penalizzato dalla polemica nata in studio per la sua storia d’amore con Amedeo Goria. I tre giurati saranno chiamati a valutare la richiesta, anche dopo un appello della mamma di Scalfi.

Nella villa de ‘La Pupa e il Secchione’ sembra sia scoccato l’amore: tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, starebbe nascendo una forte intesa. Il pupo Denis Dosio sembrerebbe essere conteso tra le due pupe Emy Buono e Nicole Di Mario. Inoltre, tra due coppie è scattato un bacio, di chi si tratta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA