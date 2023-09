Sarà un viaggio sensoriale attraverso la musica quello che il pubblico potrà fare alle 21,30 di oggi, all’Arena Gigli di Porto Recanati. “Lumina – Quando la musica incontra la magia delle candele”, questo il titolo dell’evento, sarà una serata-concerto, con Samuele Giacomozzi al pianoforte, Daniele Cococcioni alla fisarmonica e la voce di Alessandra Doria.

La serata



L’ideazione e la produzione dell’evento, a cura di Emanuela Todesco e Isolani Spettacoli , nascono «dalla volontà di toccare anima e cuore del pubblico> - spiegano gli organizzatori - che, all’interno delle mura dell’arena, sarà spettatore di un alto momento artistico ed emotivo». Non solo un concerto, quindi, ma un evento che vedrà i musicisti suonare circondati dalla luce di tante candele. «Un vero e proprio viaggio sensoriale – aggiungono gli organizzatori – attraverso la musica che illuminerà il cuore di quanti saranno presenti, grazie anche alla calda luce delle candele che contribuirà a trasformare l’Arena Gigli in un luogo magico». Protagonisti, si diceva, i tre artisti, Giacomozzi, Cococcioni e Doria, che insieme incanteranno gli spettatori al ritmo delle note di musica classica contemporanea, e delle più amate colonne sonore dei film, tra le quali ci saranno alcuni brani del compianto maestro Ennio Morricone.

Il programma

Del maestro Morricone, in scaletta, ci sono quattro brani: dal tema di “C’era una volta il west” a “Gabriel’s oboe” ascoltato nel film “Mission”, da “Nuovo cinema paradiso” a “Playing Love” che Morricone compose per “La leggenda del pianista sull’oceano”. Tanti altri brani sono in programma per emozionare il pubblico che sarà a Porto Recanati, a cominciare da “Spiege im Spiegel” di Arvo Praett, che aprirà il concerto. In scaletta anche musiche di Ludovico Einaudi, del quale i musicisti presenteranno “Nuvole Bianche” e “Una mattina”. pazio a un brano composto da Giovanni Allevi, “Back to life”, e al grande Astor Piazzolla, di cui si potranno ascoltare l’“Ave Maria” e l’“Oblivion”. “Rivers flows in you” è la musica scelta tra quelle del compositore sudcoreano Yiruma, mentre il resto del programma conta note tratte principalmente da altri film.

Sicuramente il pubblico riconoscerà che “Compine d’un autre été”, di Yann Tiersen, è del film “Il Magico mondo di Amèlie”, mentre di Bacalov è il celebre brano “Il Postino”, dell’omonimo film. Di Henry Mancini è “Moon River” da “Colazione da Tiffany”, di Harold Arlen “Over the rainbow”, che ha farà emozionare e sognare tutti coloro che hanno visto il film “Il mago di Oz”. Completano il prgramma “What a wonderful world” di Loui Armstrong, “La vita è bella”, composta da Nicola Piovani che ha caratterizzato il film diretto da Roberto Benigni, che ne è anche stato protagonista. Biglietti sui circuiti Ciaoticket e Vivaticket, info Isolani Spettacoli 388 0543554.