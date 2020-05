Doria muore a 48 anni, stroncato da un male l’edicolante con la passione per la politica

MORROVALLE - Tutta la comunità di Trodica di Morrovalle piange la scomparsa prematura di Piergiorgio Doria. Aveva 48 anni e ieri si è arreso ad una malattia che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha subito fatto il giro della città, dove Piergiorgio Doria era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Era titolare della tabaccheria-edicola di Trodica ed era noto a molti per la sua passione e il suo impegno nella politica, argomento di discussione continua per lui. Tra l’altro, in passato, si era anche candidato in Comune e in Provincia. Da sempre, come ricordano tutti coloro che lo hanno conosciuto, partecipava al dibattito politico della città. Lo ricordano con un post su Facebook anche i membri del gruppo politico Nuovo Germoglio. «Abbiamo appreso con sgomento la prematura scomparsa dell’amico Piergiorgio - si legge nel post sulla pagina Facebook ufficiale -. Titolare della storica edicola di famiglia e da sempre interessato alla vita sociale della nostra città. Puntiglioso e competente, un vulcano di idee, sempre pronto a condividerle e mai fuori dalle righe. Per queste sue capacità lo avevamo naturalmente rieletto a membro del Cda della Fondazione Canale, della cui attività ci teneva regolarmente al corrente. Un vuoto difficile da colmare. Riposa in pace caro Piergiorgio». Cordoglio anche da parte di sindaco e consiglio comunale. I funerali oggi pomeriggio, alle ore 15.30, presso la chiesa del Sacro Cuore, secondo le disposizioni attuali anticontagio. Piergiorgio Doria lascia il figlio, la madre Rita e il fratello Sauro. In molti lo hanno ricordato sui social con parole piene di affetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA