Favino: «Ecco il mio diario personale sulle riprese del film Hammamet»

Quello che state per vedere é un diario. Il mio diario personale di quello che ho vissuto mentre giravamo "Hammamet". Condivido con voi questo mio viaggio da oggi e per qualche giorno, sperando che dal 9 Gennaio diventi anche il vostro. Diario di Hammamet. La paura dell'inizio

Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Domenica 17 marzo 2019. Da domani iniziano le riprese di. Come al solito non dormirò». Il diario personale disul film diche sarà in sala dal 9 gennaio. «Tanti dubbi, tante paura e tanta insicurezza. Ma anche senso di responsabilità e divertimento», racconta l'attore protagonista del film sull'esilio di Bettino Craxi alla vigilia del primo ciak.», scrive Favino sul post pubblicato su Facebook.