Massimo Cirri e Sara Zambotti di Caterpillar salutano Pesaro con una pedalata

PESARO “Tutta mia la città” è stata la pedalata dei pesaresi di questa mattina insieme ai conduttori di Caterpillar Massimo Cirri e Sara Zambotti, a cui hanno partecipato decine di affezionati. La carovana si è diretta in via XI Febbraio, per raggiunge la seconda tappa del percorso: il liceo Morselli dov’è stato svelato il murales trompe-l’oeil di dieci metri per otto che colora la facciata laterale (in via delle Contramine) dell’edificio che a settembre sarà restituito agli studenti dalla Provincia. «Vogliamo che i nostri ragazzi studino in scuole sicure, accoglienti, innovative, belle, sostenibile e inclusive - ha detto il sindaco Ricci - Per questo, ormai da anni, l’Amministrazione investe su progetti di edilizia sostenibile per edifici al top dell’efficientamento energetico».

In bicicletta tra i plessi scolastici

«Il nuovo Morselli – ha detto il presidente della Provincia Giuseppe Paolini - è un esempio di riqualificazione urbana dove una vecchia scuola diventa edificio nZEB, cioè con il massimo grado di efficientamento energetico e consumi quasi pari a zero. Rispecchia quello che sogno per tutti gli studenti: un luogo bello, dove si sta bene. L’edificio, completamente ristrutturato e sicuro dal punto di vista sismico, è bello sia esternamente che internamente». Tappa di chiusura della biciclettata, è stata l’altro edificio scolastico nZeb, simbolo dell’eccellenza sostenibile “made in Pesaro”, la scuola “da Oscar” (green) Brancati di via Lamarmora, luogo dal quale il vicesindaco Daniele Vimini e i conduttori Zambotti e Cirri, hanno salutato i presenti e dato appuntamento al CaterRaduno 2023 di Pesaro.