Cecilia e Jeremias Rodriguez brillanti super ospiti al compleanno del Sottovento

di Marco Chiatti

NUMANA - Serata-evento decisamente da inserire nell’album dei ricordi per il Sottovento che ha spento le sei candeline per altrettanti anni di attività e successi. I due fratelli Rodriguez, Cecilia e Jeremias, legati ormai da una sincera amicizia al locale di Numana, hanno investito con il loro fascino ed energia il Sottovento in occasione dell’evento che si è aperto con una cena spettacolo con la magia dell’illusionista e mentalista Flavio Coleman direttamente dal programma “Tu sì che vales”. Intorno alla mezzanotte e mezza, poi, si sono accese e poi spente le classiche candeline sulla torta.Ed è stata la volta dei due fratelli minori Rodriguez a rubare la scena del locale del trio Eugenio Gallo, Andrea Iachini, Jacopo Ascani. «Un party esplosivo, pieno di divertimento, dalla cena alle danze!», hanno commentato i tre titolari. «Ci abbiamo puntato particolarmente e la cosa è riuscita. In molti hanno provato ad ostacolare questa realtà ma siamo stati più forti e seri noi! Pensare di più a lavorare funziona sempre. 6 anni sono un traguardo importante per un locale di questo tipo, che ha una presenza consolidata. Il Sottovento ormai è di compagnia tutti i weekend d’inverno e tutte le sere d’estate!». Fra le note salienti della serata, anche il ritorno in consolle di dj Tommy Elle che sempre in consolle aveva inaugurato il locale 6 anni fa curandone da resident la selezione musicale. Il Sottovento prosegue ora con serate con musica il weekend poi da fine maggio aperto tutte le sere come ristorazione.