La showgirl Cecilia Capriotti super hot su Instagram , follower scatenati

ASCOLI - I suoi fan l’avrebbero certamente voluta più sexy durante la permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, ma essendo un programma tv in onda in prima serata non era stato possibile più di tanto. Ecco dunque che, da quando è uscita dal “Grande Fratello Vip”, dove è rimasta per circa un mese, l’attrice e showgirl ascolana Cecilia Capriotti sta cercando di recuperare il tempo perduto e di rendere finalmente felici i suoi seguaci sui social.



In uno degli ultimi suoi scatti, durante una delle sue continue escursioni romane effettuate per presenziare ai programmi di Mediaset di cui è ospite, la showgirl ascolana ha fatto sobbalzare tutti. Dal balcone dell’albergo della Capitale in cui soggiorna, Cecilia Capriotti ha mandato su Instagram una foto in biancheria intima da mozzare il fiato. Accompagnando lo scatto con poche parole ma decise (“Ogni attimo va amato e apprezzato”) l’ex gieffina ha voluto regalare ai suoi “afficionados” un’immagine ad inequivocabile tasso erotico.

Il motivo di un tale messaggio di cotanta bellezza, oltre ad evidenziare l’importanza del suo rapporto con gli ammiratori, è certamente quello di ribadire la forza di un personaggio tv che ha fatto della prestanza fisica il suo principale veicolo. E per sottolinearlo, la splendida 45enne ascolana è attualmente presenza fissa in tv, a Mediaset. Oltre che nel salotto del “Grande Fratello Vip”, nei giorni di lunedì e venerdì, Cecilia Capriotti la vediamo continuamente ospite da Barbara D’Urso e sui social, sui quali si diletta con immagini che fanno sempre il pieno di consensi da parte degli ammiratori. Seguaci che continuano ad amarla nonostante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia sia stata breve e l’abbia mostrata con un carattere forte, al punto che non sono stati in pochi a considerarla persino una stratega e una provocatrice.



Tuttavia, appena uscita dal reality per la Capriotti sono tornati shooting fotografici e partecipazioni televisive. E tanta presenza su Instagram, come dimostra l’ultimo audace scatto, attraverso il quale la sensuale Cecilia appare in lingerie nera trasparente, attirando complimenti a iosa e oltre 11 mila like. Tanto per ribadire che, fuori dalla casa, la sua vita è appena ricominciata.

