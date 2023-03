Belen Rodriguez e Cecilia, la foto insieme infiamma Instagram. Pioggia di commenti: «Che gnocche»

Due sorelle bellissime. Cecilia e Belen Rodriguez sono sempre più unite e questo le rende forti, ma soprattutto la loro bellezza le rende esplosive. E i fan non rimangono indifferenti. Su Instagram, Belen ha pubblicato un post in cui entrambe sorridono davanti all'obiettivo. Eleganti, in look total black, Cechu con il pantalone, mentre la moglie di Stefano De Martino indossa un vestito corto. Molto simili tra loro, le due sorelle Rodriguez mostrano spesso il loro affetto reciproco, anche sui social.

Uomini e Donne, due dame deluse dai cavalieri: «Hanno paura...». Ecco chi sono

I commenti a Belen e Cechu

Sotto la foto delle due sorelle, il web s'infiamma e si leggono una marea di commenti e complimenti per le due argentine. «Bellissime», «Non c’è che dire mamma e papà han fatto un gran lavoro», «Che gnocche», «Mamma mia siete uno spettacolo», «Bellissime sorelline Rodriguez», «Le mie due sorelle preferite» e così tantissimi altre. Le due sono sempre più amate e, nonostante i frequenti attacchi degli haters, hanno una grande fetta di pubblico che le sostiene.