ASCOLI - Cecilia Capriotti torna sui banchi di scuola. L’attrice e showgirl sarà tra i protagonisti dell’ultima puntata del programma in prima serata Mediaset, “Back to School 2”, che dal 5 aprile vede i vip cimentarsi nelle materie scolastiche.

A rispondere a domande di geografia, matematica e storia, tra tabelline e regioni italiane ci sarà stasera anche lei, che negli ultimi anni era stata già protagonista di vari game show e reality, da “Jump” a “L’Isola dei Famosi” sino al “Grande Fratello Vip” e “Ballando con le stelle”.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Sport e green: la firma dell’archistar Eusebi sulla nuova area Brancadoro di San Benedetto

Con la Capriotti ci saranno altri vip, pronti a cimentarsi su nuove materie e mettersi in gioco per superare l’esame di quinta elementare, oltre ai “rimandati” della scorsa settimana, pronti a riprovare per sostenere di nuovo le prove. Vedremo se Cecilia in “Back toSchool 2” dimostrerà di avere una solida preparazione e ancora il lato autoironico, tra i fiori all’occhiello del suo personaggio, insieme all’indiscutibile bellezza.