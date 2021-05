Niente salotti in corso Matteotti per l'estate: la giunta accontenta i commercianti

PORTO RECANATI - Niente salotti lungo il corso. Dopo gli incontri con i commercianti e le richieste che l’associazione “Porto Recanati è” ha fatto giungere all’amministrazione, la decisione su come saranno organizzate le serate estive nel centro della città è stata presa. Lo annuncia il consigliere con delega al Commercio, Cecilia Ridolfi, a seguito di una riunione di maggioranza che si è svolta venerdì scorso.

«Abbiamo optato per l’isola pedonale dalle 18 fino a fine serata - spiega - e la Ztl dalle 21.30 come negli anni scorsi, a partire dal primo luglio. È stata una decisione molto sofferta perché, come amministrazione, non avevamo escluso l’idea dei salotti messa in pratica lo scorso anno, ma l’intenzione era quella di ascoltare le richieste dei commercianti e con questa scelta gli siamo andati incontro. “Porto Recanati è” ci aveva infatti invitato, tramite una missiva, a favorire i negozianti che lo scorso anno avevano risentito della chiusura completa del corso e così abbiamo fatto. Oltre a questa richiesta - prosegue - ci hanno domandato una soluzione al ricovero dei tavoli e delle sedie che allestiscono all’esterno. Purtroppo, però, in questo caso non riusciremo ad accontentarli perché non abbiamo uno spazio dove poter ospitare le loro attrezzature».

È stato scelto il compromesso, dunque, tra le esigenze di chi si occupa della somministrazione di cibo e bevande e gli altri negozianti. «Dalle 18 - spiega Cecilia Ridolfi - bar e ristoranti potranno allestire i loro dehors all’esterno, sui marciapiedi. In questo modo durante il giorno gli altri negozianti avranno comunque il movimento dei mezzi e dei pedoni. La gestione del traffico, in pratica, sarà la stessa della domenica; poi dalle 21.30 sarà chiuso il varco. Una decisione - confida - scaturita dalla volontà di andare incontro a tutte le categorie di commercianti e credo che dovremmo esserci riusciti». Per Cecilia Ridolfi è la prima estate con la delega al Commercio e «l’intenzione - dice - era quella di non scontentare nessuno». Ma l’idea dei salotti come quelli allestiti lo scorso anno potrebbe restare comunque in piedi per le prossime estati.



«Questa decisione non è stata presa a cuor leggero - ammette - perché lo scorso anno i divanetti sono stati un successo. Dal mio punto di vista è una iniziativa da mettere in pratica, ma c’è bisogno del giusto tempo per programmarla. Non si può fare ad un mese dall’inizio della stagione: bisogna avere un tecnico che definisca la viabilità ed altri esperti che pensino agli arredi. Le scelte improvvisate vengono male. Ma non escludo, qualora dovessi avere ancora l’onore di ricoprire questo incarico, di riproporre l’idea dopo averla studiata a fondo. Ci tengo a precisare però che il nostro non è stato un ripensamento: non ci siamo pentiti di quanto fatto lo scorso anno, abbiamo solo deciso di seguire le richieste dei commercianti».



