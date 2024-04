Nostalgia di bellezza, l'arte contemporanea di 21 artisti in mostra a Pesaro all'Alexander Museum dal 5 al 18 aprile

PESARO - L’arte incontra l’accoglienza all’Alexander Museum Art Hotel sul lungomare di Pesaro, esclusivo hotel 4 stelle in forma di Museo: atmosfera raffinata ed elegante, armonia delle più suggestive opere d’arte contemporanea che "vivono nell'hotel" . La mostra "Nostalgia di bellezza" si terrà a Pesaro, dal 5 al 18 aprile, negli spazi messi a disposizione da Alessandro Nani Marcucci Pinoli, all'Alexander Museum Palace Hotel in viale Trieste 20. Vernissage il 5 aprile ore 17.

Ripartire dalla bellezza

Una cornice ideale per ripartire dalla “bellezza” e ritrovare nell’arte contemporanea la sua nostalgica epifania.

All’art system non interessa la bellezza perché domina un profondo nichilismo che ci impedisce di capire che la bellezza è innanzitutto un valore politico, prima che estetico: essa spinge all’imitazione positiva, ci induce all’imitazione delle sue forme e dei suoi modi, crea armonia e differenze e aggregazioni proprio dove l’universo spinge all’entropia e all’indifferenziazione. Ed è per questo l’uomo sente un innato bisogno di bellezza, perché essa ci permette di intravedere l’infinito nel frammento, in qualche modo di eternare noi stessi che siamo perituri e destinati a scomparire. Così come l’arte antica era difficile da fare e facile da capire, l’arte contemporanea è facile da fare e difficilissima da capire per cui l’arte antica costava perché valeva, l’arte contemporanea vale perché costa. Ne consegue che l’arte contemporanea rivolta al concettuale diventa per il mercato un titolo al portatore facile da finanziabilizzare, ricalcando gli stessi modelli della finanza e del trade finanziario, partorendo al pari dei titoli spazzatura altrettanta arte scambiata come moneta a cui la bellezza è un valore estraneo.

Alla fine, ci salverà la pittura che è l’unica vera avanguardia, ci salveranno quegli artisti che dipingono e scolpiscono, fidandosi delle loro mani, mirando alla perfezione, credendo di poter ancora produrre capolavori che diano senso al mondo.

Ventuno artisti

Con i suoi 21 artisti: Art duo MASter and Katerina, Beatrice Biagetti, Cristian Cimati, Davide Favaro, Ema Szabo, Fabrizio Scartozzi, Francesco Trimarchi, Galiya Makasheva, Gino Pigolotti, Giulia Cardinali, Gregg Simpson, Iryna Ostapyuk, Mara Roscini, Maria Protasi, Prienne, Red Siri0(Sirio Morini), Rudy L. Henderson, Sergey Konopelko, Sonia Mancini, Valery Yemtsev, Virginia Zanotti, con la pluralità delle tecniche e dei generi espressivi Art Studio Loreta Larkina vuole promuovere e valorizzare quella produzione artistica sempre presente nel nostro territorio, che spesso si muove in modo discreto, tramandando, elaborando, variando i valori tradizionali del proprio ambiente.