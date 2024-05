PESARO Si continua a lavorare in casa Vuelle per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A2 e per definire il migliore assetto organizzativo e sportivo. Una roadmap delineata ieri dalla società che «sta proseguendo il percorso che porterà alla definizione del nuovo assetto organizzativo del Club.

Il nuovo Consiglio di amministrazione guidato dal neo presidente Andrea Valli si è riunito per discutere le linee guida e per delineare i prossimi step da mettere in campo - si legge in una nota -. Inoltre, il Cda uscente e il nuovo Cda hanno delineato i percorsi e le formalità connesse al passaggio di consegne, con piena sintonia in termini di obiettivi e metodologie di lavoro.

Il club comunica inoltre che in questi giorni si stanno completando tutte le attività connesse all’iscrizione al campionato di Serie A2 per la stagione sportiva 2024/2025 e che tutte le componenti societarie sono al lavoro per definire il migliore assetto organizzativo e sportivo. Le realtà che fanno parte del Consorzio Pesaro Basket e gli sponsor che sono al fianco della VL stanno dimostrando entusiasmo e fiducia nel sostenere il Club e accompagnarne il sostegno nel prossimo campionato».



La nuova stagione



Intanto sono state pubblicate dalla Fip-Federazione italiana pallacanestro le disposizioni organizzative annuali in merito al prossimo campionato di Serie A2. Come già annunciato le squadre partecipanti saranno 20, per un totale di 38 giornate da giocare con partite di andata e ritorno. La squadra prima classificata al termine della stagione regolare sarà promossa in Serie A direttamente. Le squadre classificate dall’ottavo al tredicesimo posto saranno ammesse al Play In e si incontreranno in una gara unica in casa della formazione meglio classificata, con la 10 che affronta la 13° e la 11° che si scontra con 12°. Il secondo turno determina la 8° e la 9° squadra in griglia playoff. Accederanno ai playoff le squadre vincenti il play In e le squadre classificate dal 2° al 7° posto al termine della fase di qualificazione, con 3 partite in casa su 5 per la compagine meglio classificata. La squadra vincente la finale sarà promossa in A.

Per quanto riguarda il discorso salvezza la formazione che occuperà il 20° posto retrocederà direttamente in Serie B nazionale. Le compagini classificate dal 16° al 19° posto accederanno ai play out e si incontreranno con la formula che prevede 3 partite su 5 in casa della migliore classificata: 16° contro 19° e 17° contro 18°. Le due perdenti retrocederanno in Serie B nazionale. Saranno ben 8 i turni infrasettimanali in programma.



La stagione regolare dovrebbe prendere il via il 5 ottobre e concludersi il 12 aprile, mentre l’ultima data per playoff e playout è il 4 giugno. Intanto l’Urania Milano qualche giorno fa annunciato la separazione da coach Davide Villa. Questa sera invece in serie A si aprono le semifinali play off e alle ore 20:45 la Virtus ospita Venezia (diretta su DMAX, Eurosport 1, DAZN), mentre domani sera Milano alla stessa ora riceve Brescia (diretta DMAX, Eurosport 1, DAZN). Ieri sera invece è andata in scena a Verona gara 3 tra Tezinis e Trapani, che conduce per 2 a 0, mentre questa sera toccherà a Rieti-Fortitudo, Trieste-Forlì e Cantù-Udine. Nelle serie Bologna, Trieste e Cantù sono avanti 2-0.