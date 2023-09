Myrta Merlino «sarà sostituita a Pomeriggio 5, c'è il nome»: ma Mediaset smentisce l'ultima indiscrezione. Cosa sta succedendo?

Myrta Merlino, cosa sta succedendo a Canale 5? La giornalista che dopo 12 anni a La 7 è passata quest'anno a Mediaset spodestando Barbara D'urso dalla casa di Pomeriggio 5, sembra non convincere i telespettatori. La "battaglia" del talk di Canale 5 contro La vita in diretta di Alberto Matano lo vede sempre perdente in termini di share. Certo c'è da dire che Matano ha il suo zoccolo duro di telespettatori che si è conquistato con gli anni, e che per la giornalista invece non è facile farsi accettare dal pubblico che era abituato ai “caffeucci” presi “con il cuore” con Carmelita D'urso. Così c'è chi ipotizza scenari vari alternativi.

Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5? L'ultima indiscrezione

L'ultima bomba è stata lanciata da Il Foglio. Secondo il quotidiano Cologno Monzese avrebbe già pronto un piano b: la Merlino sarà sostituita, dicono. «A Mediaset, la prima scommessa, quella di Pomeriggio 5, viene invece già data per persa.

Stando all'ultima indiscrezione, si tratterebbe di Simona Branchetti, storico volto Mediaset che ha già guidato Pomeriggio 5 News. "A Mediaset, la prima scommessa, quella di Pomeriggio 5, viene invece già data per persa", si legge sul quotidiano.

La smentita

I rumors non si placano così scende in piazza direttamente l'azienda a cercare di fare chiarezza. «"Fantasia", fonti da Cologno Monzese commentano così l'articolo del Foglio che annunciava l'arrivo di Simona Branchetti a Pomeriggio5 al posto di Myrta Merlino. La giornalista, dopo la buona prova a Morning News, tornerà alla conduzione del Tg5».

"Fantasia", fonti da Cologno Monzese commentano così l'articolo del Foglio che annunciava l'arrivo di Simona Branchetti a #pomeriggio5 al posto di Myrta Merlino. La giornalista, dopo la buona prova a Morning News, tornerà alla conduzione del Tg5. #fakenews — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 20, 2023

Ecco cosa si legge sul Tweet del giornalista