Grande Fratello, buona la prima: 2.994.000 di telespettatori e il 23% di share. Ok anche gli esordi di Balivo e Matano

Ascolti tv 11 settembre 2023, in prima serata su Rai 1 la serie Il giovane Montalbano Un’albicocca, in replica, ha registrato una media di 3.154.000 telespettatori, share 18.4%. Su Canale 5 la prima puntata de Il Grande Fratello ha ottenuto 2.994.000 e il 23%. Su Rai 2 il film Gunpowder Milkshake 597.000, 3.5%. Su Rai 3 Presa Diretta 797.000, 4.3%. Su Rete 4 Quarta Repubblica 780.000, share 5.7%. Su Italia 1 il film Lucy 1.250.000 telespettatori, share 6.8%. Su La7 In viaggio con Barbero 977.000, 5.5%. Su Tv8 il film Robin Hood principe dei ladri 388.000, share 2.5%. Su Nove la prima puntata di Little Big Italy 366.000 telespettatori, share 2.7%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 3.911.000 spettatori con il 21.3%. A seguire Affari Tuoi raccoglie 3.259.000 spettatori con il 16.95%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.146.000 spettatori con uno share del 16.36%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 913.000 spettatori con il 4.72%. Su Italia1 NCIS 1.320.000 e 6.94%.. Su Rai3 la prima puntata de Il Cavallo e la Torre 1.388.000 spettatori (7.43%), Un Posto al Sole 1.732.000 (8.93%). Su Rete4 Stasera Italia 889.000 (4.78%) e 956.000 spettatori (4.92%). Su La7 Otto e Mezzo 1.527.000 (7.93%). Su Tv8 il game show 100% Italia 443.000 con il 2.3%. Sul Nove la nuova edizione di Don’t Forget the Lyrics Stai sul Pezzo 424.000 con il 2.2%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.676.000 spettatori (27.29%).

Su Canale 5 Caduta Libera 2.154.000 spettatori (16.88%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 La Volta Buona 1.356.000 spettatori (11.68%) nella presentazione dalle 14.08 alle 14.36, e 1.266.000 spettatori (13.14%) dalle 14.36 alle 15.59. Il Paradiso delle Signore 1.356.000 spettatori con il 16.67%. Tg1 1.138.000 – 15.15%, La Vita Diretta 1.258.000 spettatori con il 16.94%, nella presentazione dalle 17.01 alle 17.12, e 1.433.000 spettatori con il 18.17% dalle 17.12 alle 18.47. Su Canale5 Beautiful 2.583.000 spettatori con il 21.04%, Terra Amara 2.747.000 e 24% di share. A seguire Uomini e Donne 2.471.000 spettatori con il 25.89% (finale 2.067.000 – 24.27%).

La Promessa 1.751.000 con il 21.86%. Dopo una presentazione di quasi 5 minuti (1.345.000 – 17.85%), Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, 1.259.000 spettatori con il 16.95%, nella prima parte dalle 17.04 alle 17.54, e a 1.344.000 spettatori con il 16.85% nella seconda parte dalle 17.58 alle 18.24 (Saluti: 1.268.000 – 14.8%). Su Rai2 Ore 14 573.000 spettatori con il 5.36%. Bella Ma’ 445.000 spettatori con il 5.38%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 776.000 con il 19.73%. La prima parte di Storie Italiane 654.000 spettatori con il 17.18%, la seconda 758.000 spettatori con il 16.58%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.564.000 spettatori con il 16.44%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.266.000 telespettatori con il 18.75%.