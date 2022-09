Nessuno si perde uno degli appuntamenti più ambiti. Alberto Matano compie cinquant’anni, ed è subito party glamour. Ieri sera, al Jackie O’, sfilata vip delle grandi occasioni. Il conduttore e giornalista, tra i più amati del piccolo schermo, arriva un po' prima dell’appuntamento serale, scortato dal marito Riccardo Mannino e dall’amica del cuore Mara Venier. Bisogna mettere a punto ogni dettaglio. La festa deve essere impeccabile. In arrivo ben 220 invitati tra i più noti dello showbiz italiano. Raggiungono i divanetti e le luci colorate di questo intrigante after dinner la statuaria Alba Parietti, in top e pantaloni di sgargianti paillettes in argento, con il figlio Francesco Oppini. Seguono Eleonora Daniele, in nero e top di paillettes, Beppe Convertini e Nancy Brilli. Ci sono Claudio Santamaria con la sua Francesca Barra, Stefania Orlando, in black and white, Francesco Rutelli con Barbara Palombelli, Anna Pettinelli con Graziano Scarabicchi. La scaletta prevede prima una selezione musicale a cura del dj Stefano Gallo, e poi musica dal vivo con il pianista Mario Liti. Si divertono, e ballano, anche Mara Venier, amica del cuore di Matano, e Rita Dalla Chiesa. E si palesa il cantautore Giuliano Sangiorgi.

APPROFONDIMENTI DUE GOCCE Sophie Taricone, la figlia di Pietro e Kasia Smutniak è uguale al papà: le rarissime foto

Un flusso di star che non si arresta, segno del grande affetto che il festeggiato riscuote nel suo mondo e non solo. Verso mezzanotte arriva il momento della torta. Un goloso profiterole su cui accendere, simbolicamente, una sola candelina. E intorno al dolce si stringono altri amici come Myrta Merlino con Marco Tardelli, Enrico Mentana, Paola e Federica Lucisano, Andrea Delogu e Serena Bortone. Ci sono anche Marina La Rosa e la showgirl Roberta Morise. Si mangia il cake e poi tutti ancora in pista, fino a notte fonda, per celebrare l’importante genetliaco.