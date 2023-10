Musica barocca nei luoghi dell'intimità: storia e spettacolo si mescolano anche nelle Marche

ANCONA Musica barocca nei luoghi dell’intimità. Dopo varie delizie per orchestra e per ensemble da camera, il Festival Barocco delle Marche propone due appuntamenti insieme rarissimi e di grande coinvolgimento emozionale: programmi solistici squisitamente seicenteschi, offerti nelle cornici autentiche di palazzi storici dell’epoca. Gli eventi non propongono solo la primizia di bella musica di raro ascolto, ma ricreano atmosfere e sensazioni uniche, intense ed esclusive come nelle “accademie musicali” di allora: cioè i concerti privati che le famiglie aristocratiche e più abbienti tenevano nella propria dimora, per sé o per pochi invitati di rappresentanza.

La storia

Nelle residenze delle casate più raffinate si faceva musica domestica, per studio e per intrattenimento privato, a strumento solo o per piccoli organici, come dimostrano i tanti materiali musicali ancora conservati nei Fondi archivistici familiari in tutta la regione.

Si inizia ad Ancona questo pomeriggio, alle ore 17.30 nel Salone delle Feste di Palazzo Ferretti, protagonista il proprio figlio illustre Giovanni Paolo Foscarini (ante1600-1649) nel recital per chitarra barocca e tiorba del concertista internazionale Michele Carreca. Un concerto-conferenza monografico sul musicista dal titolo “L’Anconetano Furioso”, essendo l’artista conosciuto all’epoca come “Musico e Sonatore di Liuto e Tiorba della Venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento di Ancona” e membro dell'Accademia dei Caliginosi di Ancona con lo pseudonimo “Il Furioso”. Musica di Foscarini anche domani (domenica) sempre con Michele Carreca, questa volta a Serra San Quirico nell’elegante salone del seicentesco Palazzo Piccioni, alle ore 17.30. “Nell’intimo domestico”, il titolo del concerto che propone musiche dell’autore anconetano ma anche di Piccinini e Kapsberger, oltre a brani anonimi inediti provenienti dal Fondo musicale Pianetti di Jesi presentati in prima moderna, come alcune raffinate Arie e Danze della prima metà del ‘600.