Shakira annuncia il tour mondiale al festival Coachella con una performance a sorpresa: «La lupa sta arrivando»

Shakira, 47 anni, annuncia il suo nuovo tour mondiale al festival musicale Coachella ad Indio, California. La cantante è apparsa venerdì sera per un'esibizione inaspettata nel dj set live con Bizarrap, 25, “BZRP Music Sessions, vol. 53.” con cui ha prodotto la superhit e, alla fine, ha sganciato la bomba in spagnolo facendo andare i fan in delirio. Il tour porta il titolo del suo nuovo album, il dodicesimo, uscito il 22 marzo 2024, “Las Mujeres Ya No Lloran”.

L'annuncio a sorpresa della cantante

La tournée inizierà a novembre ad Indio. «Devo condividere qualcosa oggi - ha detto entusiasta la cantante -, Biza (Bizarrap, ndr), vado in tournée. Andrò in tournée, finalmente… iniziando da qui, questo novembre, quest'anno, da questa città. Non vedo l'ora. Non potrei chiedere di più».

Shakira aveva misteriosamente annunciato la notizia un giorno prima su un post Instagram con le parole «La lupa sta arrivando».

Le date arriveranno presto

Il nuovo disco è stato in parte ispirato alla sua rottura con l'ex calciatore del Barcellona, Gerard Piqué, di cui si è molto parlato nel pezzo “BZRP Music Sessions, vol. 53.”.

Il tour è stato poi confermato anche in un post Instagram: «Sono molto felice di annunciare finalmente che il ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ si farà! Non vedo l’ora di tornare sul palco per festeggiare e festeggiare con il mio branco di lupi!» Le date saranno presto annunciate.

L'ultima tournée di Shakira, El Dorado, risale al 2018.