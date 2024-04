Fedez, infortunio a Los Angeles: la caduta per prendere al volo il suv, come sta ora

Fedez è a Los Angeles per il festival Coachella, ma qualcosa va storto e si ferisce alla caviglia. Il rapper era in ritardo ed evidentemente è stato tradito dalla velocità. Dopo le vacanze a Miami con Leone e Vittoria e un rapido rientro a Milano, Fedez è ripartito per l'America, questa volta però si trova sulla costa occidentale per seguire da vicino gli eventi del Coachella. Il festival si tiene a Los Angeles e è alla sua 25esima edizione.

Fedez, l'incidente a Los Angeles

Nelle ultime ore il rapper ha mostrato la lussuosa villa in cui si è stabilito per l'occasione, bibite e piatti del posto, il caos davanti agli artisti che si sono esibiti durante la prima serata e ha fatto parlare di sè mostrandosi nudo su una terrazza dinanzi alla città degli angeli. Nella mattina, preso alla sprovvista perchè in ritardo, ha avuto un piccolo incidente e lo ha condiviso su Instagram.

Fedez, la ferita alla caviglia

«Ieri mi sveglio, mi dicono che siamo in ritardo, mi preparo di fretta, corro e rotolo rovinosamente giù dalle scale», ha scritto il rapper tra le storie del suo account Instagram. La fotografia successiva mostra un taglio sanguinante alla caviglia, evidentemente frutto di una caduta dovuta alla fretta per prendere al volo il mega suv americano che lo aspettaa. Ma quello che tutti si stanno chiedendo è: per quanto rimarrà ancora negli Stati Uniti? Di sicuro sembra sempre più lontano da Chiara Ferragni.