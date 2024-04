Francesca Fagnani: «Fedez? L'ho visto libero, sta recuperando il sé stesso delle origini. Salvini? Lacrime autentiche»

Francesca Fagnani si racconta al settimanale "Oggi", commentando il successo della sua trasmissione "Belve": «Ho paura di non essere all’altezza di quello che mi sta succedendo - dichiara -. Ho un’ansia che mi porta a lavorare il triplo. Ho visto salire e scendere rapidamente persone ben più importanti di me e questo mi ricorda sempre che “successo”, in fondo, è un participio passato».

Francesca Fagnani e l'intervista a Fedez

La giornalista parla anche dell'intervista a Fedez, che ha sancito il record di ascolti del suo programma su Rai2: «Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del sé stesso delle origini, sembra in un momento di libertà psicologica molto forte.

Salvini

E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante».

A "Belve" si è commosso anche Matteo Salvini, di cui la Fagnani dice: «Erano lacrime autentiche. Succede spesso su quella domanda finale: “Se potesse riportare in vita qualcuno e dirgli qualcosa chi sarebbe e cosa gli direbbe?”. È una domanda che faccio sempre perché me lo sono chiesta io per prima». A quella domanda lei risponderebbe: «Lei e zia Lella, la tata che prima ha cresciuto lei e per un po’ anche me. A zia Lella vorrei chiedere scusa per certe crudeli stupidaggini che si fanno da bambini. A mia mamma vorrei poter dire che la amo. Non gliel’ho detto abbastanza. E vorrei scusarmi per il tempo non dedicato; quando sei giovane non ci pensi».