Fabio Maria Damato, chi è il manager di Chiara Ferragni accusato da Fedez a Belve: «La responsabilità dello scandalo è anche sua»

«Chiara ha scelto di prendersi tutte le responsabilità, lei poteva e doveva spiegare che le responsabilità non sono tutte sue. Anche dei manager? Di un manager, uno solo». Così Fedez a Belve. Ma chi è il manager? Fabio Maria Damato è «il braccio destro e sinistro» di Chiara Ferragni. Chi ha visto la serie tv The Ferragnez lo ha già conosciuto in veste di uomo di fiducia della influencer. Ora anche lui, general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection.

Le accuse

Il manager è indagato per truffa aggravata per i casi pandoro e uova di Pasqua.

Presenza fissa accanto all'imprenditrice, ne è uno dei più stretti collaboratori e degli amici più fidati.

Il rapporto Ferragni-Damato

Chiara Ferragni lo ha sempre definito «il suo braccio destro e sinistro». Damato, infatti, si occupa degli impegni di Ferragni, gestisce alcune delle campagne pubblicitarie più importanti e i contatti con le principali aziende partner. Lavorano insieme da diversi anni: lui ha studiato alla Bocconi di Milano, dove si è laureato in Economia aziendale nel 2008. Poi ha cominciato la sua carriera professionale, inizialmente nel mondo del giornalismo (ha collaborato come fashion editor per Class Editor e poi per il Corriere della Sera), scrivendo di moda anche per Amica e MF Fashion. La svolta nel 2017, quando comincia a lavorare per The Blonde Salad, l'azienda di Chiara Ferragni. Attualmente è general manager sia per TBS che per Chiara Ferragni Collection.

Cosa diceva di lui Chiara Ferragni

È stata la stessa Chiara Ferragni a presentarlo nel secondo episodio della serie tv The Ferragnez: «È uno dei miei più cari amici, il mio braccio destro, sinistro, tutto. Mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa. Ed è l'unico che mi aiuta a scegliere gli outfit».

L'amicizia

Non solo lavoro, però. Tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato c'è un rapporto che va oltre quello professionale. Lei ha sempre nutrito grande fiducia nei confronti del suo più stretto collaboratore, che con il tempo è diventato anche un amico. Era al matrimonio di Fedez e Ferragni, ha organizzato il baby shower di Vittoria, la seconda figlia della coppia, con un messaggio che aveva fatto commuovere tutti.

La scelta dei look

È sempre stato l'unica persona ad aiutare Chiara Ferragni nei look. Anche in occasione del Festival di Sanremo 2023, quando l'influencer e co-conduttrice di Amadeus, si presentò sul palco dell'Ariston con degli abiti di Dior e di Schiaparelli con significati ben precisi che poi aveva raccontato sui social. E per farlo si era avvalsa dell'aiuto dello stesso Damato in qualità di stylist.

Il caso pandoro

Dopo lo scandaolo, su Instagram ha limitato i commenti ai soli amici, evitando quindi critiche pesanti. Una strada scelta anche da Chiara Ferragni. Secondo le indiscrezioni, Fedez ne avrebbe chiesto il licenziamento. Ma non sembrano più solo voci dopo le parole di Fedez a Belve.