Coachella 2022, i Maneskin sul palco e Chiara Ferragni "scalda" l'esercito glamour

In California sta per tornare l'evento musicale più glamour dell'anno. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, riparte il Coachella Music Festival. Il conto alla rovescia è iniziato per i due fine settimana dell'evento considerato tra i più importanti a livello musicale soprattutto per il rock alternativo e le sonorità elettroniche. Si parte il 15 aprile e l'attesa è tutta per i Maneskin (molto apprezzati negli States), che infiammeranno il palco e porteranno alta nel mondo la bandiera italiana ancora una volta.

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono nella line up di The Weeknd con The Swedish House Mafia (17 e 24 aprile). La band porterà live le sonorità del loro secondo album 'Teatro d'Ira - Vol. I", certificato disco di platino e con oltre un miliardo di ascolti su Spotify. Inizialmente l'headliner della loro line up era Kanye West (ora Ye), ma il rapper ha dato forfait una decina di giorni fa. Al suo posto ci saranno The Weeknd e The Swedish House Mafia. Attesissima anche Billie Eilish.

Non solo Maneskin

Coachella vedrà riunirsi di nuovo il gruppo house svedese composto da tre dj producer, Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso. Il 15 aprile, inoltre, la band pubblicherà il nuovo album 'Paradise Again' che comprende 17 brani tra cui quattro singoli usciti tra il 2021 e il 2022. Verrà promosso con un'ampia tournée mondiale che si svolgerà tra luglio e novembre. Il Coachella è considerato un trend setter sia in musica che in moda. Uno dei suoi grandi pregi è la facilità con cui le star e i partecipanti sperimentano nuovi look, spesso eccentrici ed esagerati, con combinazioni eclettiche di colori, materiali e prestiti etnici.

Non a caso, secondo alcuni media americani, i grandi brand della moda hanno già lanciato estese campagne di marketing per spingere le loro collezioni. Secondo gli esperti del settore fashion, quest'anno si metterà da parte il look bohémienne per colori tendenza più sexy e all'insegna delle nuance elettrici. Nel caso dei Maneskin, Coachella gioca a loro favore anche a livello di look. Con pelle laminata e borchie firmate Etro, non è escluso che la band italiana lanci un nuovo trend.

Il paradiso delle influencer

L'ultima occasione per lasciare il segno l'avevano avuta nel 2019. Ora le influencer potranno tornare a fare tendenza sfruttando i riflettori del Coachella. Su Instagram ha rotto gli indugi Chiara Ferragni, che ha augurato buon Coachella a tutti postando una foto delle passate edizioni, con un vestito trasparente. Quest'anno però la moglie di Fedez non dovrebbe partecipare, per restare accanto al marito. Attesa per le habituées Gigi Hadid, Kendall Jenner e Alessandra Ambrosio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA