MONTEGIORGIO - Da Rosa Chemical a Roberto Vecchioni e alle Vibrazioni: lo Square Music Festival di Montegiorgio, quest’anno, porterà in piazza artisti per tutti i gusti e per tutte le età. Un concerto a sera, dal 5 al 9 luglio e poi ancora dal 13 al 16 luglio.



Il format



Il festival si aprirà il 5 luglio con i “90 Mania”, gruppo marchigiano di Tolentino che propone musica anni ‘90. Secondo appuntamento il giorno dopo, 6 luglio, con i Boomdabash pronti a partire, il prossimo 16 giugno, con il loro “The party specialists tour” da Rimini, per poi arrivare nelle Marche, a Montegiorgio dopo aver fatto tappa in Svizzera, a Ginevra. Il giorno successivo toccherà a Paolo Belli e alla sua “Big Band” per una tappa del loro “Summer tour 2023”. Sarà il rapper e doppiatore torinese Shade, al secolo Vito Ventura, l’artista che si esibirà sul palco l’8 luglio. Conosciuto soprattutto dagli amanti della scena hip hop, l’artista noto per brani come “Bene ma non benissimo”, o l’ultimo “Per sempre mai”, porterà sul palco tutta la sua musica. Ha fatto parlare molto di sé durante l’ultimo festival di Sanremo, e non solo per la musica: Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati, salirà sul palco di Montegiorgio il 9 luglio chiudendo la prima delle due settimane del festival e portando la sua musica e i suoi brani nel “Summer tour”, partito lo scorso primo maggio.



La poesia



La poesia del cantautore, nonché paroliere, scrittore, poeta, Roberto Vecchioni aprirà la seconda settimana della rassegna, il 13 luglio. Sarà a Montegiorgio per una delle tappe del suo “L’infinito tour”, spettacolo nel quale presenterà l’ultimo disco e farà ascoltare anche alcuni dei suoi maggiori successi. Fanno cantare e ballare generazioni di appassionati di musica sin dagli ‘70: i Ricchi e Poveri, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, saranno a Montegiorgio il 14 luglio con una delle tappe del loro tour estivo, con il quale faranno ascoltare tutti i loro più grandi successi. Il 15 luglio spazio a una sorta di antologia, con il “Tutto esaurito di Radio 105” che arriva in tour, e poi alcune canzoni di Nevio Russo, che cura anche la direzione artistica del festival, e Francesco Salvi con il suo spettacolo “Tutti a 90s si salvi chi può + balletto”. Chiusura, il 16 luglio, con Le Vibrazioni.



Il risalto



«Il festival – commenta David Beleggia, uno degli organizzatori – dà risalto a Montegiorgio e a tutto il territorio. I concerti saranno tutti gratuiti tranne quello dei Boomdabash (biglietti sui circuiti digitali)». Una scelta, questa, voluta, spiega il sindaco Michele Ortenzi «per dare a tutti la possibilità di partecipare. Si favorisce il senso di comunità e tutti troveranno nell’uno o nell’altro artista, nomi importanti, la propria musica». Un festival corale, che vede coinvolte, oltre al Comune, anche sei associazioni montegiorgesi. E per favorire la partecipazione dei turisti, l’assessore Michela Vita dice che «li andremo a prendere con il bus del progetto città d’aMare». Stand gastronomici completano il programma, tutto da vivere.