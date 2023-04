Roberto Vecchioni ospite da Gabbani: le malattie dei figli (e la morte di Arrigo), il coming-out della primogenita, i tumori e l'alcolismo: chi è il cantautore-professore

Roberto Vecchioni, dopo la morte del figlio Arrigo, ospite a Ci vuole un fiore. Dopo le voci, smentite dello stop al programma di Francesco Gabbani il varietà condotto che tratta con freschezza e semplicità temi molto seri come l’ambiente e l’ecosostenibilità torna stasera in tv alle 21.30 su Rai1. La puntata che verrà trasmessa oggi 21 aprile è stata registrata qualche settimana fa, prima che il figlio del cantautore morisse. Questo il motivo per cui la Rai aveva pensato di sospenderlo, per rispetto a un dolore così grande per l'artista. Tra gli ospiti del secondo e ultimo appuntamento, oltre alle presenze fisse di Nino Frassica e Mario Tozzi, e il cantante anche le attrici Stefania Sandrelli, Laura Chiatti e Chiara Francini. Spazio allo chef Lorenzo Biagiarelli e Rosa Chemical. Ma chi è Roberto Vecchioni?