Rosa Chemical: «Walter Nudo sei un surgelato». L'attacco sul caso "messaggio sbagliato" della pubblicità

Rosa Chemical dice la sua a distanza di settimane sul "caso Walter Nudo". Il cantante ha condiviso il video in cui si vede l'ex attore e ex pugile criticare la pubblicità di Valentino. Il video di Nudo è diventato virale in queste settimane per i toni con cui giudica i modelli che hanno posato per lo spot e lo stile scelto dalla pubblicità, esposta all'aeroporto di Linate a Milano. Rosa Chemical commenta così.

Poche settimane fa, Walter Nudo ha pubblicato un video all'interno dell'aeroporto di Linate a Milano in cui critica la scelta dei modelli per la pubblicità di Valentino. L'attore, ex vincitore dell'Isola dei Famosi e del GfVip, ha acceso non poche polemiche per il video in cui esprimeva il suo parere sul «messaggio sbagliato» che veicolava la pubblicità: «Non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità.

Questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, e così non hanno punti di riferimento, non hanno basi - dice Walter Nudo -. Cerchiamo di avere un po' più di responsabilità nel far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante».

Il cantante Rosa Chemical oggi riprende l'argomento nelle sue Instagram stories e con un commento spiazza i fan: «Walter Nudo sei un surgelato!». Così tuona l'artista, il cui commento comico si presenta come una critica nei confronti di Walter Nudo.

Rosa Chemical, apertamente fluido e contrario a stereotipi di genere, non poteva non sorvolare sull'argomento e prendere in giro Walter Nudo, con lo stile che lo contraddistingue.

Il cantante ha fatto parlare di sé nell'ultimo festival di Sanremo in cui ha portato "Made in Italy", un inno all'amore libero, condito, poi, sul palco, con il bacio con Fedez in Eurovisione.

Come risponderà Walter Nudo a questa "offesa"?