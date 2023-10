Asia Argento, la domanda hot ai fan: «Bombi o passi?». La risposta di Ambra Angiolini lascia tutti senza parole

Asia Argento ha posto un quesito "hot" ai suoi fan: «Smash or pass?». Si tratta di un gioco che in italiano è noto come «Bombi o passi?» e che consiste nel valutare la desiderabilità sessuale di una persona dichiarando, ipoteticamente, se si intende starci insieme, "Smash", oppure se si intende andare oltre, "Pass". In altre parole, la domanda hot di Asia Argento sotto uno scatto in cui mostra addominali e volto al naturale non poteva non conquistare i fan che in coro hanno risposto tutti «Smash!».



Una risposta, in particolare, però, ha attirato l'attenzione dei follower dell'attrice e regista: si tratta del commento di Ambra Angiolini, ecco cosa ha scritto.

Asia Argento e Ambra Angiolini

La risposta di Ambra Angiolini ha conquistato i fan. La cantante, volto storico di Non è la Rai, è attualmente impegnata nel giudicare e guidare il suo team di X Factor, mentre, tra una ripresa e l'altra, ricorda alla sua amica e collega Asia Argento di non stuzzicare l'attenzione degli altri: «Ricordati che sei la mia amante 🔥….baby», ha scritto sotto il post.

Amore tra amiche

«Shhh 🤫 non facciamoci scoprire baby», ha concluso la figlia di Dario Argento al simpatico commento di Ambra Angiolini.Le due, da non molto, si sarebbero scoperte grandi amiche e, anche in passato, hanno condiviso foto insieme e dediche d'amore in cui dichiaravano i reciproci sentimenti.