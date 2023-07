Carolina Stramare, nuovo amore in vista per Miss Italia? Il commento del calciatore ha incuriosito i fan

La vita amorosa di Carolina Stramare (24 anni), ex Miss Italia, fa sempre molto discutere. La bellissima modella era stata avvistata in atteggiamenti e foto molto sospetti insieme ad Antonino Spinalbese (28 anni), ex compagno di Belen, ma aveva smentito tutto dopo aver notato le domande sempre più insistenti. Carolina aveva dichiarato che loro due erano solo buoni amici.

Non sembra essere facile trovare l'amore, neanche quando sei Miss Italia, ma nulla è perduto perché nelle ultime ore, i fan hanno notato alcuni commenti molto sospetti che la ragazza si sarebbe scambiata con un calciatore.

Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nelle ultime ore sta facendo molto parlare di sé Carolina Stramare, ex Miss Italia e i commenti sospetti con un famoso calciatore della serie A.

Si tratterebbe di Pietro Pellegri, attaccante del Torino, classe 2001 che avrebbe risposto ad un cuore rosso, lasciato dalla modella sotto la sua ultima foto pubblicata su Instagram.

Pietro avrebbe scritto: «Manchi». Una risposta semplice, ma diretta. La loro frequentazione potrebbe essere molto fresca perché i due non sono stati avvistati ancora insieme, ma hanno deciso di lasciare delle tracce del loro flirt nei commenti di Instagram.

Insomma, nascosti alla luce del sole.