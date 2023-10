Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese a cena insieme: ma l'ex di Bonolis sembra interessata a uno scrittore

Amore o semplicemente un gioco nato tutti sui social. Un gioco che ha scatenato il gossip. Da giorni ormai si rincorrono voci sul presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, ex di Belen concorrente nell’ultima edizione del Gf vip.

Tutto è nato dopo che l'ex moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una foto, durante un aperitivo, in cui compare accanto a due amici. E quindi? Niente di strano, se non il commento sotto al post fatto dall'ex compagno di Belen Rodriguez. "Manca il ragazzino lì in mezzo", ha scritto l'hair stylist di Torre del Greco, svelando che insieme a loro, dietro l'obiettivo della fotocamera, c'era anche lui.

La foto insieme

Sonia Bruganelli ha così replicato ironica: "Non capisco a chi tu possa riferirti???".

E Spinalbese sembra non avere gradito il fatto di essere stato escluso dallo scatto: "Beh, io". Poche ore dopo è arrivata la segnalazione di Spinalbese e Bruganelli insieme in un locale e le voci su un presunto coinvolgimento sentimentale tra i due si sono alimentate.

Però chi conosce Sonia, scrivono alcuni settimanali, sa che nelle ultime settimane un noto scrittore avrebbe risvegliato l’interesse della Bruganelli.