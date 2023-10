Modella alta due metri preferisce gli uomini bassi: «Mi pregano di schiacciarli, guadagno 100mila euro a settimana»

Essere alta quasi due metri può essere una rovina o una benedizione, ma per Marie Temara è stato il successo e ciò che l'ha consacrata tra alcune delle star di film per adulti più amate dal pubblico. La sua altezza, infatti, sembra attrarre numerosi fan, soprattutto quelli un po' più bassi che fantasticano su una storia di una sera con la modella.



Grazie a questo tipo di fantasia, infatti, Marie ha affermato di aver avuto molti follower in più e che guadagna cifre altissime anche per pochi video simpatici.











Marie Temara

Marie Temara, 28 anni, di Syracuse, New York, ha raccolto una gran quantità di follower sui social grazie alla sua altezza fuori dagli standard. L'audace modella ha affermato di guadagnare l'incredibile cifra di 100mila dollari a settimana, ovvero più 5 milioni di euro l'anno.

L'altezza degli uomini

La modella ha dimostrato di non essere mai realmente interessata all'altezza degli uomini con cui gira delle scene hard. Infatti, in un video su Instagram mostra una mossa da wrestling mentre scaraventa sul letto un ragazzo molto più basso di lei: «In molti mi chiedono di schiacciarli e non ho dubbi che ci riuscirei. Mi alleno tre volte a settimana da 15 anni, sono fortissima», ha poi concluso Marie in un'intervista al