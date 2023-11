Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, cena sushi: il dettaglio non sfugge ai fan. Lei: «Ogni riferimento è puramente casuale»

Bastano alcune foto insieme a scatenare le voci di un presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. I due si conoscono dalla partecipazione al GfVip: lui come concorrente mentre lei come opinionista in studio al fianco di Alfonso Signorini. Ma la gossip news sulla simpatia tra l'ex gieffino e l'opinionista continua ad essere una curiosità per i fan, nonostante Sonia Bruganelli, in precedenza, abbia messo i puntini sulle i con la sua proverbiale ironia smentendo il pettegolezzo.

Tuttavia, proprio nelle ultime ore i due sono stati a cena insieme a mangiare sushi.

Entrambi hanno condiviso sui propri profili Instagram le foto dei piatti tipici della cucina giapponese senza fotografarsi insieme. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ed ecco nuovamente insieme Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese - ha scritto un utente Instagram pubblicando la combo dei due piatti -. Ma perché non vi fotografate insieme? Tanto è la stessa cosa». E Sonia Bruganelli ha scritto: «Ma tu segui solo noi?». Poco dopo l'ex opinionista del GfVip non ci ha pensato due volte a rispondere a tono e così ha pubblicato nelle sue Instagram stories la foto con Antonino Spinalbese. «Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale», ha scritto a corredo l'ex opinionista.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis lo scorso giugno hanno annunciato la rottura dopo dopo 26 anni insieme e tre figli Silvia, 20 anni, Davide, 19 anni, e Adele, 15 anni. I due ex non hanno preso strade separate, anzi hanno continuato a vedersi e frequentarsi.

Anche Antonino Spinalbese, immortalato spesso per Milano con la figlia Luna Marì e la cagnolina Masha, è single... almeno sulla carta.