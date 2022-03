Il ritorno dello storico circo Takimiri per celebrare il 60esimo anno di attività nelle Marche: «Pronti a regalare tanta gioia»

MONTECOSARO - Un atteso ritorno, che significa da una parte che si rivedono sprazzi di normalità, dall’altra che le grandi tradizioni dello spettacolo non sono mai perse e vengono mantenute nel tempo. Fra queste senz’altro quella del circo, uno show che ha radici storiche anche nella nostra regione, grazie alla famiglia Takimiri, popolare famiglia circense (da 4 generazioni) che celebra proprio nel 2022 il 60° anno di attività nelle Marche.



A distanza di 20 anni, lo storico circo Takimiri torna quindi nelle città della nostra regione. E lo fa proprio da oggi con la prima tappa a Montecosaro, poi tra una settimana sarà la volta di Casette Verdini e più avanti si raggiungerà l’anconetano. Una attrazione itinerante che porterà allegria, esibizioni mozzafiato, momenti ludici e acrobatici. Costumi e le scenografie saranno di Tiziana Sassella. «Il circo non morirà mai – afferma Ulisse Takimiri- e questo è senz’altro il modo migliore per celebrare il nostro 60° anno di attività nella regione. Sempre per dare gioia». È grazie ad Antonio Taddei che si deve il passaggio al nome d’arte Takimiri, datogli da giapponesi che rimasero esterrefatti dal un suo numero alla fune vestito da Tarzan.



La sua opera è portata avanti (da ricordare che a Montegranaro è stata ideata la scuola d’arte circense) con la stessa passione dal figlio Ulisse, dall’altro figlio Danglar che funge da presentatore, nonché dalle nipoti Tresy e Heidi. La prima per anni è stata popolare volto anche in tv, presente nel cast della fiction di Rai1 “Un medico in famiglia” e Heidi omaggerà Carla Fracci dando vita ad uno spettacolo da brividi, unico in Italia. Dopo 20 anni finalmente il tour e si torna tra il pubblico, anche se in concreto non vi siete mai fermati neanche nel periodo peggiore della pandemia, è davvero così? «Il circo Takimiri non si è mai fermato, l’undici marzo 2020 siamo stati addirittura i primi in Italia nel settore a realizzare spettacoli in streaming dopo che due giorni prima il Governo aveva imposto il lockdown. Adesso che la pandemia sembra volgere al termine, Takimiri torna in mezzo alla gente con una serie di date. Si comincerà dalle Marche dove Takimiri ha messo le sue radici, tanto da costruire nel 2014 a Montegranaro la scuola d’arte circense».

Che tipo di spettacolo proporrete? «Sarà un mix di circo classico e contemporaneo (senza animali) e ricco esibizioni di vario tipo con il popolare Clown Banana, il lanciatore di coltelli, emozionanti performance ad alta quota e le esilaranti gag del teatro che fu. Sì perché mio papà Antonio lavorò con De Filippo e il circo proporrà farse comiche rivisitate».



Gli spettacoli si svolgeranno ogni sabato e domenica, oggi e domani saremo in via Crivelli a Montecosaro Scalo nel tendone riscaldato, da circa 200 posti. Due gli appuntamenti al giorno, il sabato alle 16,30 e alle 21, domenica alle 16 e alle 18,30. Si consiglia la prenotazione al 3473383146, oppure dal sito circotakimiri.com».

