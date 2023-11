Leone Ladispoli, Kimba è tornato in gabbia al circo. Proteste degli animalisti, indagini sulle cause della fuga

Kimba sta bene. Il leone di 8 anni, fuggito ieri seminando il panico per le vie di Ladispoli, questa mattina giocava in gabbia e si faceva ammirare anche da tanti bambini. Ci sono in corso indagini da parte dei carabinieri dopo la denuncia del proprietario del circo che si è presentato in caserma questa mattina sostenendo di aver trovato le gabbie scardinate. Nel frattempo gli animalisti sono arrivati in viale Mediterraneo per prestare muniti di cartelli. Sono volati insulti con il personale del circo. Polizia e carabinieri per placare gli animi tesi.