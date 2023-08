ASCOLI - Tutto è pronto stasera per l’edizione 2023 de “La Notte, il Circo e la Luna”, il festival di teatro di strada, di musica itinerante e di animazione circense che per il secondo anno l’Arengo ha affidato agli artisti della Compagnia dei Folli, i quali chiuderanno la manifestazione dopo la mezzanotte con l’ultima performance in programma, intitolata “L’Arcano”.





Saranno scenario tutte le location più belle del centro storico, che diventeranno la postazione fissa o semplicemente sede di partenza o di arrivo per le performance che il pubblico potrà ammirare a partire dal tardo pomeriggio. Coinvolte dall’evento piazza del Popolo, piazza Arringo, piazza Roma, piazza Ventidio Basso, piazza Sant’Agostino, largo Crivelli e il chiostro di San Francesco; saranno interessate anche corso Trieste, via del Trivio, via Ceci, via D’Ancaria, corso Vittorio Emanuele, la loggia dei Mercanti e la pinacoteca.



Trenta complessivamente saranno le realtà sceniche che animeranno la “Notte” tra oggi e domani. La maratona vedrà coinvolti, in ordine di apparizione, il Laboratorio Minimo Teatro, la band On Air, Fausto Barile, Chic Live Band, i Trallallero, Jasper, Piccola Carovana, Girlesque, la Compagnia Italento, Bubble on Circus, The Holograms, Vertical Theatre, Marlon Banda, Le Radiose, I Solisti della Marca, Dolly Bomba, Distretto 13, Mago Mpare, Marta Pistocchi, Grande Cantagiro Barattoli, Circo Improvviso, Circo Bipolar, Nina Theatre, Close Act, Compagnia Bellavita, Rafael Sorryso, Sebastian Burrasca, Igniferi e, appunto, il gran finale rappresentato dallo spettacolo di Carlo Lanciotti and company. La serata vedrà la maggior parte delle esibizioni spostarsi da una parte all’altra del centro, toccando varie location in forma itinerante, spesso congiungendosi tra loro.



Lo scopo del nuovo percorso di “La Notte, il Circo e la Luna” è quello di offrire qualità della proposta, affidando il cuore di Ascoli ad una grande libertà artistica, ad una dimensione parallela costituita da sette note, magia e incanto. Una continua vetrina di musica e attrazioni che, come già accadde lo scorso anno, sapranno trasformare il capoluogo piceno nella capitale del teatro di strada e del circo contemporaneo. In questo contesto, non mancheranno le proposte provenienti dai bar, dai ristoranti, dalle gelaterie e dai pub presenti, che dal canto loro hanno promesso musica e menu particolari. «Non dimentichiamoci che il mondo del food rappresenta un motivo per portare gente in città» ha spiegato l’assessore Nico Stallone, confermando l’appeal che la “Notte” riveste per il commercio ascolano. «Il teatro di strada è la forma d’arte più accessibile e inclusiva, perché il suo palco sono le piazze e le strade, e il suo pubblico è parte fondamentale dello spettacolo stesso» spiega l’assessore Monia Vallesi, certa che sarà nuovamente una serata magica, per gli ascolani e i turisti che saranno in città.