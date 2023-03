Un nuovo concetto di circo. Non più contemporaneo, ma addirittura futuristico. È quello che propone la storica famiglia circense Takimiri, con un nuovo tour la cui prima tappa sarà a Morrovalle dal 10 al 12 marzo. Progetto realizzato con il sostegno della Regione Marche Assessorato alla Cultura e con il Patrocinio del Ministero della Cultura. Il Circo Takimiri, al quale la Regione ha assegnato il sigillo di “Eccellenza marchigiana”, è l’ideatore e produttore del nuovo spettacolo “Black and White Circus” un progetto che ha ormai più di 10 anni e che finalmente ha visto la sua realizzazione nonostante gli anni difficili della situazione pandemica.



La forza del messaggio



Uno show che ha già nel suo titolo la forza di un grande messaggio sociale. Nasce così il primo Circo che, grazie al linguaggio universale dell’arte, desidera promuovere l’importanza delle tre parole così importanti per il benessere di ogni individuo: inclusione, condivisione ed uguaglianza. Il primo Circo al mondo dove non ci sono colori ma tutto è bianco e nero e questa scelta non è stata di certo fatta a caso ma, è risaputo che a livello tecnico il bianco e nero non sono considerati colori bensì sfumature in quanto servono a rafforzare i colori. Black & White Circus” è unione. Uno spettacolo di Circo Teatro dove musica dal vivo, danza, poesia, comicità ed acrobazie si fondono insieme. Un Circo rock/classic, emozionante, travolgente, frizzante, magico e divertente con artisti di alto livello. Uno spettacolo che fa riflettere. Uno spettacolo per tutti.



La trasmissione di valori



Molti sostengono che il genere di musica rock sia nato come una forma di ribellione, creando un ponte tra culture e popoli di tutto il mondo. Il circo, “Maestro di vita”, da sempre educa al rispetto di quel valore così importante per l’umanità: l’uguaglianza. Uno spettacolo interattivo, dove il pubblico sarà sempre coinvolto e parte fondamentale di esso. Un ringraziamento dovuto a chi ha sempre sostenuto il mondo circense. Si tratta quindi di un evento per tutti all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Uno spettacolo di Circo Teatro dove musica, danza, poesia, comicità e acrobazie si fondono insieme e che trasporterà gli spettatori in una nuova dimensione, un magico mondo, intriso di luci e colori al ritmo di musica Rock. In sostanza, un nuovo concetto di spettacolo nato dal forte desiderio di valorizzare, con il linguaggio dell’arte a 360 gradi, l’importanza di diffondere la condivisione, l’inclusione e soprattutto l’uguaglianza. Tutto sarà condito dalla potente energia della musica rock e dalle incredibili esibizioni artistiche di ogni genere di spettacolo dal vivo. La prima nazionale quindi si terrà a Trodica di Morrovalle il venerdì 10 marzo per poi proseguire la tournée nelle varie città delle Marche: San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Fano, Macerata, per proseguire poi in tutta Italia Gli spettacoli verranno eseguiti all’interno di un bellissimo circo teatro (riscaldato) dove il pubblico già all’ingresso conoscerà i vari personaggi e potrà interagire con loro.